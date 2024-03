Éclipse solaire : on s’arrache les lunettes de protection

C’est la folie. Tous les propriétaires de boutiques d’astronomie contactés par La Relève le confirment : les ventes de lunettes de protection pour observer en toute sécurité l’éclipse solaire, le 8 avril prochain, sont phénoménales.



Stefan Broquet, propriétaire du magasin Astronomy Plus, de la rue de Gentilly Ouest, à Longueuil, n’a jamais connu un si gros engouement pour un produit spécifique. Il a vendu, depuis un mois, plus de 200 000 lunettes de protection certifiées.



« Je reçois en moyenne 3 000 commandes par semaine », signale-t-il en entrevue avec le journal. Elles proviennent de particuliers, de centres de service scolaires, d’écoles et de collèges. Je manque de stock et je dois en recommander régulièrement. »



À cet effet, M. Broquet devait recevoir la semaine dernière 24 000 paires de lunettes. Mais il pensait cesser de prendre de nouvelles commandes pour être en mesure de livrer tout le matériel à temps, afin que ses clients puissent profiter en toute quiétude du phénomène astronomique exceptionnel, qui ne se reproduira au Québec qu’en 2106.



60 000 lunettes vendues…

« On vend des lunettes de protection certifiées à longueur de journée ces temps-ci », lance David Brodeur, propriétaire de la boutique David Astro, à Boucherville.



Au rythme où sont les ventes, ses tablettes seront vides d’ici la fin de la semaine, prévoit-il. « Il me reste près de 5 000 paires.»

« La demande pour ces lunettes a commencé aux alentours du 8 janvier. J’en ai vendu au moins 60 000 à ce jour. On prend des commandes en ligne, par téléphone, en magasin. On en vend à des particuliers, à des entreprises, et à des centres de service scolaires.



Le téléphone ne dérougit pas

« On reçoit des appels aux 5 minutes de gens qui veulent acheter des lunettes de protection », indique Oliver Gagné, directeur des ventes chez Cartouches certifiées, à Longueuil.



En trois semaines, le commerce a vendu plus de 20 000 lunettes, et depuis une semaine, c’est de 1 500 à 2 000 transactions par jour.



« Nous recevons des commandes de 10 000 lunettes chaque semaine », indique M. Gagné. De cette façon, on en a toujours sur nos tablettes et on s’assure de ne pas en manquer », précise-t-il.



« La plupart des commandes sont placées en ligne, ce qui permet aux clients de les réserver. Ensuite, ils peuvent les récupérer en magasin ou se les faire livrer. On en vend à travers tout le Québec », ajoute M.Gagné.

Le commerce spécialisé dans les cartouches d’encre a saisi cette opportunité pour se faire connaître.



« On est en affaires depuis 2006. Les lunettes, ça vient faire des ventes croisées. On acquiert de nouveaux clients. Et chaque nouveau client est un potentiel d’acheteurs de cartouches d’encre. C’est un peu notre objectif », lance-t-il.



Pour environ 4$

Pour regarder en toute sécurité l’éclipse solaire, il faut utiliser des lunettes spéciales de protection conformes à la norme internationale ISO 12312-2.



Elles se vendent autour de 4 $, indique M. Broquet.

« Soyez vigilant. Assurez-vous d’acheter des lunettes certifiées, et faites très attention aux fausses certifications. Évitez tout ce qui vient de la Chine », prévient-il.

Si l’on l’observe l’éclipse solaire sans une lunette spéciale, les rayons du soleil, même s’ils ne sont plus apparents, peuvent endommager la rétine et causer des problèmes de vision permanents.



Les lunettes doivent provenir d’un fournisseur fiable, soit directement du fabricant ou d’un distributeur reconnu, indique le gouvernement du Québec sur son site web.

« Seul le Soleil est visible à travers les lunettes à éclipse. Tous les autres objets ainsi que les lumières intérieures ne sont pas visibles. Si ce n’est pas le cas, ne vous servez pas de ces lunettes pour observer le Soleil. »

