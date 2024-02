L’UMQ demande aussi la distribution gratuite des hebdos par Postes Canada

Le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement fédéral d’assurer que Postes Canada distribue gratuitement les journaux régionaux et locaux chez les citoyens.

La résolution adoptée le 16 février soutient que la distribution doit être «à coût nul pour les médias, en compensant la société d’État à même le budget fédéral si nécessaire».

L’UMQ plaident que les médias locaux «rôle de ciment social, permettant aux citoyennes et citoyens, peu importe leur municipalité, de pouvoir être éclairés sur les décisions de leurs élues et élus, sur les enjeux qui les touchent, tout en faisant entendre leur voix, dans le respect de la pluralité des points de vue».

Elle fait valoir qu’ils occupent une «place essentielle» dans le développement et la vitalité socioéconomique des régions.

«Valoriser l’information locale et régionale directement auprès des citoyennes et citoyens est une avenue porteuse d’avenir pour les médias locaux et régionaux», insiste-t-elle.

L’UMQ marche ainsi dans les pas de la mairesse de Longueuil Catherine Fournier qui, lors du dévoilement de son Plan de valorisation des médias locaux, a interpellé le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, afin que Postes Canada distribue gratuitement les journaux locaux.

Rappelons que Transcontinental cessera de produire le Publisac, dans lequel sont distribués les journaux locaux au Québec. La distribution de journaux par la poste est quatre fois plus dispendieuse.

Dès le 27 février, Gravité Média propose un nouveau modèle hybride de distribution, basé sur le déploiement de près de 1000 points de dépôts à la grandeur du territoire qu’elle couvre. À cela s’ajoute la distribution par Postes Canada des cinq journaux de Gravité, de manière rotative sur une période de trois semaines, dans la boite aux lettres des citoyens.