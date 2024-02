Plan de valorisation des médias : Longueuil et l’agglomération en faveur

Conscients de la crise qui frappe tous les médias, les élus de Longueuil ont entériné une entente de gré à gré avec Gravité Média, propriétaire du journal Le Courrier du Sud, pour la publication de chroniques et pages promotionnelles du 24 janvier au 31 décembre 2024, au coût de près de 107 000$.

Gravité Média produit et distribue le journal Le Courrier du Sud. Il s’agit du seul journal local distribué gratuitement porte-à-porte sur le territoire de Longueuil.

«Le Courrier du Sud fait partie des outils de communication que la Ville utilise afin de tenir informés ses citoyens sur ses activités et services offerts», signale la Ville.

Le présent contrat consiste à publier en 2024 dans Le Courrier du Sud la page Longueuil vous informe (51 705 $), la chronique de la mairesse (23 616 $) et diverses publicités (17 648 $).

Récemment, la mairesse Catherine Fournier dévoilait le Plan de valorisation des médias locaux et annonçait que la Ville consacrera au moins 50% de ses investissements publicitaires dans les médias locaux que sont Gravité Média, le FM 103,3 ainsi que TVRS.

Ventes pour taxes et avis publics

Bien qu’il ne s’oppose pas à cette décision, le chef de l’opposition, Jacques Lemire, aurait préféré que chaque ville de l’agglomération puisse se prononcer séparément sur la question, plutôt que de voir cette décision figurer dans les orientations destinées au conseil d’agglomération.

Ouvert à l’idée de valoriser les médias locaux, le conseiller de La Flèche a suggéré que Longueuil remette les ventes de taxes et les avis publics dans le journal comme c’était le cas il y a quelques années.

«Que ce soit pour le Vieux Longueuil, Saint-Hubert ou Greenfield Park, les avis publics sont sur internet et les gens ne les voient plus, de poursuivre M. Lemire. Si on veut aider les journaux locaux, il faudrait les remettre dans le journal. Ce serait un avantage pour eux (les journaux) et pour les citoyens.»

Deux dissidences

Lors de la séance d’agglomération du 15 février, la mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain, et son homologue de Saint-Bruno-de Montarville, Ludovic Grisé-Farand, ont exprimé leur dissidence concernant ce plan et cette dépense.

Se disant favorable à la survie des médias locaux, Mme Mongrain a précisé que le Plan de valorisation est «un plan local quant à de la promotion et de la publicité que la Ville de Longueuil compte faire pour elle-même. […] Pour être cohérents avec nous-mêmes, on doit exprimer notre dissidence.»

Du côté de Saint-Bruno-de-Montarville, on qualifie le tout de bon plan, mais on déplore que le journal Les Versants n’a pas été consulté. On demeure ouvert à la possibilité dans l’avenir de voter sur un plan modifié.

Le maire de Boucherville Jean Martel a souligné que la crise médiatique n’affectait pas uniquement les médias locaux, mais touchait également les médias en général. Il a exprimé le souhait que les géants du numérique soient soumis à une taxation, dont une partie des recettes servirait à subventionner les coûts supportés pour la distribution par Postes Canada des journaux locaux, afin que cette distribution soit aussi abordable que celle dans le Publisac.

«Longueuil fait des communications dans les médias locaux dans ses compétences locales et dans ses compétences d’agglomération, a tenu pour sa part à préciser Catherine Fournier. Le plan de valorisation concerne l’ensemble de nos médias locaux, les journaux mais aussi la télévision régionale et le FM 103,3, qui couvrent l’ensemble des villes de l’agglomération.»

Le Plan de valorisation a été adopté à la majorité.