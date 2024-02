Le programme Habitation Durable de Varennes marque une décennie de gestes pour l’environnement

La Ville de Varennes célèbre les dix années d’innovation de son programme Habitation durable. Mis en place avec la collaboration de la Ville de Victoriaville, ce programme de subventions continue de bénéficier aux Varennois pour la rénovation et l’achat de matériel écoresponsable.



« Nous sommes extrêmement fiers des impacts positifs du programme Habitation durable. Cette initiative a transformé des propriétés et contribue de manière significative à notre engagement pour bâtir une communauté respectueuse de l’environnement », affirme le maire Martin Damphousse.



Depuis son lancement, le programme a encouragé l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables, l’économie de l’eau potable, l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que l’accessibilité et la sécurité des habitations. Des centaines de propriétaires résidentiels se sont vus offerts des subventions allant jusqu’à 3 000 $ par projet de rénovation.



En 10 ans, le programme Habitation durable c’est :



1420 subventions accordées

4500 écogestes subventionnés

320 000$ de subventions

Une année record en 2023 avec 372 subventions remises.

Les Varennois sont invités à prendre connaissance des avantages du programme Habitation durable en consultant le site Internet de la Ville de varennes.

https://ville.varennes.qc.ca/services/environnement/programme-aide-financiere