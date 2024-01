Sainte-Julie et Varennes célèbrent les plaisirs de l’hiver

La tradition se poursuit alors que les Villes de Sainte-Julie et de Varennes convient les citoyens à prendre part à des activités hivernales gratuites afin d’apprécier encore plus les joies de l’hiver.



Les Julievernales se tiendront les 3 et 4 février à la pente à glisser, alors que le samedi, la pente à glisser s’animera avec des glissades lumineuses dès 18 h 30, et des tubes seront prêtés gratuitement. Les amateurs de planche à neige seront invités à amener leur équipement pour essayer le parc à neige, tandis que des professionnels effectueront des démonstrations. Il y aura également un circuit de marche aux flambeaux, un musée ambulant, de l’animation et un DJ sera sur place pour animer la soirée. Il est à noter que des collations seront servies gratuitement dans la zone gourmande.



Le 4 février, les participants pourront s’initier au fatbike et assister à de la sculpture sur glace. Le Club Optimiste tiendra également son populaire concours Bricole ton traîneau, alors que le Carrefour Familial animera des activités pour les tout-petits.



Les Plaisirs d’hiver à Varennes



À Varennes, la fête commencera le vendredi 2 février au soir au parc Saint-Charles avec une pente à glisser illuminée, et des tubes sur neige seront gracieusement mis à disposition des participants. Le lendemain, ce sera la fête familiale au parc du Pré-Vert, dès 11 h. De nombreuses activités sont prévues, telles que de la tire sur neige, des structures gonflables, des jeux d’hébertisme, un parcours de raquettes et bien plus encore. Bourrasque et Radio V seront également présents pour animer cette journée.



Le dimanche, il sera possible d’emprunter des équipements de sports hivernaux au parc du Pré-Vert tels que raquettes, fatbikes, skis de fond et trottinettes des neiges, de 11 h à 16 h (carte loisirs ou preuve de résidence obligatoire). Au Polydôme, des initiations aux sports de glace seront proposées à tous, avec des créneaux horaires dédiés au hockey adapté (démonstration), au hockey et à la luge.