Les Plaisirs d’hiver célébrés du 2 au 4 février à Varennes

La magie s’installe à Varennes avec le retour tant attendu des Plaisirs d’hiver, l’événement familial qui embrasse la beauté et la gaieté de la saison froide. Du vendredi 2 février au dimanche 4 février, les familles sont invitées à se joindre à la fête!



« Le conseil municipal vous convie chaleureusement à cette célébration dédiée à l’hiver et ses activités. Que vous soyez amateur de glisses, de patinage ou simplement en quête de moments entre amis, on vous promet des souvenirs mémorables pour toute la famille », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Vendredi 2 février – Pente à glisser illuminée



La fête commence le vendredi soir au parc Saint-Charles avec une pente à glisser illuminée, offrant une expérience unique aux familles qui souhaitent partager des moments de glisse et de rire. Des tubes sur neige seront gracieusement mis à disposition pour une soirée remplie de plaisir.



Samedi 3 février – Fête familiale



Le samedi, la journée démarre à 11 h au parc du Pré-Vert avec une fête familiale. Un parcours de raquettes de 12 h à 15 h ravira les amateurs de plein air. De nombreuses activités sont prévues, telles que de la tire sur neige, des structures gonflables, des jeux d’hébertisme et bien plus encore. Bourrasque et Radio V seront également présents pour animer cette journée inoubliable.



Dimanche 4 février – Prêt d’équipements et sports de glace



Le dimanche, il sera possible d’emprunter des équipements de sports hivernaux au parc du Pré-Vert tel que raquettes, des fat bikes, de skis de fond et des trottinettes des neiges de 11 h à 16 h (carte loisirs ou preuve de résidence obligatoire). Au Polydôme, des initiations aux sports de glace seront proposées à tous, avec des créneaux horaires dédiés au hockey adapté (démonstration), hockey luge et plus encore!



Tout au long du week-end, les participants pourront se réchauffer avec des chocolats chauds gratuits (n’oubliez pas votre tasse!) et profiter d’une aire de repos confortable autour d’un foyer. Toutes les familles sont invitées à participer aux Plaisirs d’hiver, un événement conçu pour rassembler les générations et célébrer dans une ambiance festive.