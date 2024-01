Résumé de l’assemblée publique du 16 janvier à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 16 janvier à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.



Le maire Mario Lemay a rappelé la récente mise en service de deux nouvelles lignes de taxibus qui permettront aux citoyens de se déplacer facilement depuis Saint-Mathieu-de-Beloeil et le secteur Vilamo à Sainte-Julie, vers le terminus de Sainte-Julie, le stationnement incitatif de Beloeil et le Mail Montenach. Ces deux lignes sur réservation offriront au total 23 départs par jour dans chaque direction, du lundi au vendredi.



Projet Horizon



La Ville a autorisé le directeur du Service de l’urbanisme à signer les ententes intitulées Projet Horizon Nature et à intervenir avec Arbre Évolution coop de solidarité et la MRC de Marguerite-D’Youville. Rappelons à ce sujet que, dans le cadre de Projet Horizon Nature, Sainte-Julie a procédé à l’automne 2023 à la plantation de 350 arbres d’espèces variées près de la sortie 102 de l’autoroute 20, derrière le Tim Hortons. Douze espèces différentes ont été plantées au cours de deux journées et les essences d’arbres ont été sélectionnées selon leur capacité de captation de carbone, leur résistance au stress engendré par le réseau routier à proximité, ainsi que leurs bénéfices sur l’environnement.



Vélo de montagne



Les élus ont adjugé un contrat concernant la conception et la construction d’un sentier de vélo de montagne au parc Edmour-J.-Harvey à la compagnie Vallerex pour un montant de 246 046,50$, incluant la réserve pour imprévus.



Maisons lézardées



La Municipalité a signifié sa volonté de participer à nouveau au Programme rénovation Québec, volet VI Aide aux propriétaires de maisons lézardées, pour la programmation 2024-2025, selon les règles prévues par la Société d’habitation du Québec.