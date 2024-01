Des milliards en nouveaux investissements industriels à Varennes en 2024

Parce que l’activité industrielle sera encore bien active en 2024, des milliards de dollars pourraient être investis en nouveaux projets sur le territoire de Varennes au cours de la prochaine année. En effet, le conseiller Marc-André Savaria a tracé, à la fin de 2023, un portrait encourageant des investissements qui sont dans le collimateur, sur le territoire industriel de Varennes.

Dans le secteur Est de la ville, l’entreprise Recyclage Carbone Varennes (Enerkem) prévoit injecter 1,3 milliard dans ses nouvelles installations. Costco, déjà bien présent à Varennes avec son méga entrepôt dans le même secteur, devrait bientôt lancer la phase 2 de ses projets d’agrandissements, avec un nouvel investissement de 90 M$. Greenfield Global, déjà présent dans le secteur Est, doit également agrandir ses installations. De plus, le groupe Devco a déjà signifié son intention d’acheter des plateaux de l’immense terrain des anciennes installations de Pétromont. Également, non loin de là, le constructeur d’embarcation récréatif Pélican ajoutera de nouveaux bâtiments à ses installations pour un investissement de 42 M $.

Sur le boulevard Lionel-Boulet, le terrain de l’ancienne entreprise Soudure Chagnon devrait faire place à une nouvelle industrie d’envergure. Le groupe Réseau Synergie Santé construira dans ce même secteur un nouvel édifice qui abritera entre autres une clinique médicale régionale grâce à un investissement de plus de 10 M$. Toujours dans ce secteur de Varennes, les terrains de Mo Métal seront développés par le groupe Broccolini alors que le Groupe Robert ouvrira son nouveau centre de distribution évalué à un peu plus de 200 M$.

À cela s’ajoutent d’importants développements prévus sur les terrains à l’arrière de l’IREQ, soit un nouveau complexe évalué à 350 M$, un nouveau bâtiment à l’arrière du complexe de l’entreprise mondiale Amazon (200 M$) et un développement du terrain de ABB Hitachi.

Le résultat de la stratégie

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, n’a pas manqué de confirmer, lui aussi lors de la présentation budgétaire 2024, le succès de sa stratégie de développement industriel mise de l’avant par la Ville il y a une dizaine d’années, en achetant de nombreux terrains en friche pour y amener des services et revendre à fort profit lesdits terrains. Ce fut le cas, par exemple, de l’arrivée du groupe Jean Coutu. La Ville avait acquis d’Hydro-Québec un champ, puis ouvert une rue pour y accéder et y amener les services. Le maire Damphousse a également rappelé que « le succès du développement industriel de Varennes repose sur sa situation géographique stratégique (près des grands axes routier) et fait l’envie de bien des villes de la région, car les revenus de taxation industriels et commerciaux atteignent maintenant 63 % de l’assiette fiscale de la ville, un nouveau record établi en 2023 ».

Un succès selon la CCIRS

Pour le président directeur-général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Jean-François Levesque, « les succès exceptionnels du développement économique de Varennes méritent d’être soulignés. La diversification de la base industrielle, avec un focus particulier sur le secteur de l’énergie renouvelable, représente un moteur de croissance majeur pour l’ensemble de la région ».

M. Lévesque souligne à son tour la vision «proactive» de l’administration municipale, «qui guide de manière éclairée les politiques pour stimuler l’activité économique, des investissements dans des infrastructures modernes qui facilitent l’implantation d’entreprises et participent à l’essor général, et une collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé qui constitue une force motrice essentielle pour la réalisation de projets novateurs