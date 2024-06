Surplus de 2,37 M$ à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 3 juin, le maire Martin Damphousse a présenté le rapport de la situation financière de la ville de Varennes et celui-ci fait état d’un surplus fiscal de 2 369 386$, ce qui représente 4,6 % du budget de l’année 2023.



Dans sa stratégie de développement économique, la Ville a procédé à la vente de terrain pour un montant de 2 M$ et a encaissé des revenus de transfert pour un total de 1 974 000$, dont 808 000$ provenant de la MRC pour des redevances des carrières et sablières. La Municipalité a également effectué des services facturables pour un montant de 358 200$, soit davantage que prévu au budget. Les revenus provenant de nouvelles évaluations d’immeubles ont permis d’engranger près de 1 850 000$ de nouveaux revenus de taxation foncières.



Varennes a affecté une somme de 4 292 227$ de revenus provenant des réserves et surplus afin de payer certaines dépenses, dont le remboursement du fonds de roulement, soit 2 698 828$. Les frais de financement ont été de 89 782$ moins élevé que prévu et cette variation s’explique par une surestimation des hauses des taux d’intérêt.



En ce qui concerne l’état de l’endettement total à long terme assumé par l’ensemble des citoyens, il se chiffre à 51 560 641$, une hausse de 2 917 766$ par rapport à 2022. « Cette donnée démontre que, malgré les aléas du marché financier, la Ville de Varennes continue d’effectuer des investissements qui respectent le fardeau fiscal des citoyens », a fait valoir le maire.



« Les résultats présentés au rapport financier 2023 confirme que la stratégie de développement économique déployée par l’administration municipale porte ses fruits. Le développement permet d’offrir beaucoup de services de qualité au citoyen », a conclu Martin Damphousse.