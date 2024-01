Dans le cadre du programme Lire et faire lire, la bibliothèque municipale de Sainte-Julie recherche des bénévoles âgés de 50 ans et plus.

Le programme consiste en une rencontre hebdomadaire d’environ une heure entre un bénévole-lecteur et un groupe de 2 à 5 enfants, de niveau préscolaire (4 ou 5 ans), de 1re ou de 2e année.

Pour plus d’information : https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/bibliotheque/coordonnees-et-horaires

