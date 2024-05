Projet Horizon Nature: plus de 400 tonnes de carbone emprisonné

En deux ans, plus de 32 000 arbres et arbustes ont été plantés sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville dans le cadre du Projet Horizon Nature. Huit projets de reboisement ont été entrepris à Sainte-Julie et Varennes, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone dans ces villes de 884 936 livres, soit plus de 400 tonnes sur un horizon de 20 ans.



À Varennes, les bénévoles ont planté 1 373 espèces (pin, chêne, sureau, cornouiller, saule) afin d’augmenter la biodiversité et prévenir l’érosion des sols aux abords de la rivière Saint-Charles, en novembre 2022, réduisant ainsi les émissions de carbone de 257 717,91 livres sur 20 ans.



Deux haies brise-vent ont également été aménagées à Varennes dans le cadre du Projet Horizon Nature. La première a été érigée en novembre 2022 le long de la route 132 par la plantation de 1 258 espèces (érable, amélanchier, micocoulier, cerisier, chêne). La deuxième, près de l’entrée nord de la ville, est constituée de 577 érables, chênes, hêtres, camérisiers et gadelliers. Ces deux projets ont amélioré la biodiversité dans ces secteurs et réduit les émissions de carbone de près de 200 000 livres.



À Sainte-Julie



Le plus important projet consistait à reboiser en mai 2023 les bandes riveraines du cours d’eau qui longe en partie le parc Véronneau par la plantation de 1 038 végétaux (sureau, cornouillier, saule, chêne, érable), réduisant du coup les émissions de carbone de 222 072,08 livres sur un horizon de 20 ans.



Une telle opération a eu lieu aussi en juin 2023 aux abords de la piste cyclable qui mène au parc Desrochers par la plantation de 586 espèces d’arbres et de végétaux sur une superficie de 20 000 m², ce qui permettra de capter 60 648,21 livres de carbone sur 20 ans. De même, 550 espèces ont été mises en terre au parc des Tuileries (érable, amélanchier, peuplier, chêne, micocoulier), diminuant par ce geste les émissions de carbone de 66 000 livres.



Comme l’a rappelé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, lors de la plantation d’arbres au parc Desrochers : « Les municipalités sont des acteurs de premier plan dans la lutte aux changements climatiques et chaque geste fait une différence pour la planète, sur la qualité de vie de notre ville et sur la santé des citoyens. »