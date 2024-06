Rien n’arrête les mordus du vélo à Sainte-Julie

Les bénévoles de l’organisme Sentiers vélo Mont Saint-Bruno ont bravé les caprices de dame Nature les 8 et 9 juin afin de mettre à niveau le sentier du parc Desrochers à Sainte-Julie.



Au courant du prochain mois, ces bénévoles veilleront à l’amélioration de la signalisation et au remplacement des structures de bois à cet endroit, en plus de doter l’entrée du sentier d’une arche en bois avec panneau d’accueil. La Ville de Sainte-Julie a aussi donné un grand coup de main en allouant une somme de 15 000$ pour ces projets de l’équipe de Sentiers vélo Mont Saint-Bruno.



« Dans le secteur des Hauts-Bois (parc Edmour-J.-Harvey) la conception du sentier de vélo de montagne va bon train. Dans les prochaines semaines, l’entrepreneur y installera des modules d’apprentissage pour les jeunes. Ces avancées sont le fruit de notre communauté engagée ainsi que l’écoute, le dynamisme, le soutien et l’ouverture de la Ville de Sainte-Julie pour la diversité des sports », a fait savoir le porte-parole de l’organisme à but non lucratif, Nicolas Lessard.