Un programme triennal des immobilisations de 7,7 M$ à Sainte-Julie

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2025-2026 de Sainte-Julie prévoit des investissements de 16 020 289 $. Seuls 79 % de ces investissements seront financés par la Ville de Sainte-Julie, soit 12 826 289 $, le reste provenant de sources de financement externes, dont des subventions.

« Nos investissements en infrastructures en 2024 totaliseront 7 770 000 $, ceux relatifs aux bâtiments totaliseront 2 345 635 $, les acquisitions de véhicules et équipements s’élèveront à 2 434 076 $ et les investissements dans les parcs s’élèveront à 3 310 608 $. L’aménagement d’une piste multifonctionnelle sur le rang de la Vallée pour relier le secteur au boulevard Armand-Frappier sera d’ailleurs fait cette année. Nous investirons également dans différents parcs. Nous amorcerons la phase 2 du réaménagement du parc Desrochers notamment avec la mise en place d’une « pump track », et la construction de la piste de vélo de montagne au parc Edmour-J.-Harvey. Nous avons également créé un nouveau fonds vert, afin de permettre de financer des projets prônant le développement durable. Les citoyens ont d’ailleurs mentionné lors des consultations de la dernière planification stratégique qu’ils désirent une ville encore plus verte », a souligné le maire, Mario Lemay.