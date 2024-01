Rétro 2023: Les cerfs de la Rive-Sud: Une saga qui n’en finit plus !

2023 aura été une année marquée par de nombreux rebondissements dans la saga des cerfs de la Rive-Sud.

Commençons par la fin! Le 13 décembre, Longueuil annonce qu’une centaine de cerfs seront abattus à l’automne 2024 seulement dans le parc Michel-Chartrand pour sauver son écosystème menacé par la surpopulation des bêtes.

Quelques jours auparavant, soit entre le 2 et le 7 décembre la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) fait abattre 319 cerfs dans le parc national des Îles-de-Boucherville. Les gens embauchés pour mener à bien l’opération ont aussi abattu 80 autres bêtes dans le parc du Mont-Saint-Bruno.

En février et en mars, au moins 150 à 200 bêtes profitent du gel du fleuve St-Laurent pour quitter les iles et envahir les rues de Boucherville, dévorant les haies de cèdres des résidences, d’un bout à l’autre de la ville. Au moins une dizaine d’accidents impliquant des cerfs sont répertoriés durant la même période.

À Longueuil, la fameuse saga des cerfs qui perdure depuis quatre ans connaît de nouveaux développements. En février, la Ville obtient son permis pour abattre une centaine de bêtes en faisant appel à des gens armés d’arbalète, mais les citoyens et organismes mènent à nouveau de nombreuses actions légales contre la Ville, avec l’aide de l’avocate bien connue Anne-France Goldwater.

En août, la Cour d’appel rejette les arguments des groupes de défense et autorise à nouveau Longueuil à procéder à l’abattage. En octobre, les défenseurs des cervidés portent appel du jugement mais le 20 du même mois, la Cour rejette leur demande. Les manifestations se poursuivent et en novembre, on apprend que le permis d’abattage de la Ville n’est plus valide. L’administration municipale doit faire une nouvelle demande au début de 2024 ainsi qu’un nouvel inventaire du nombre de bêtes.