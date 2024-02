Des locaux neufs pour les étudiants en comptabilité

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a inauguré ses nouveaux locaux pour ses étudiants de deuxième cycle en sciences comptables, à Longueuil. Au huitième étage d’un immeuble à quelques pas du terminus Longueuil, le nouvel aménagement donne presque envie de retourner aux études.

Il n’y avait personne de plus enthousiaste de l’inauguration de ces espaces qu’Audrey Bistodeau, directrice et professeure au département de sciences comptables à l’UQTR.

L’aménagement a de quoi attirer l’œil : «c’est wow, c’est magnifique!» résume-t-elle avec entrain. On y retrouve quatre grandes classes lumineuses avec de grandes fenêtres, un espace style de vie étudiante style petite cafétéria et des espaces pour le travail d’équipe, notamment. La professeure note en outre la place pour circuler à l’intérieur des classes.

«On ne donne pas des cours magistraux pendant trois heures où le professeur parle en avant. On fait travailler les étudiants en équipes, on circule dans les rangées, je vais m’asseoir avec eux. Ça fait un lieu d’étude plus agréable», souligne-t-elle.

Pour sa part, le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette, souhaitait créer «un environnement exceptionnel» pour ses étudiants.

«Les études pour devenir comptable ce sont des études intensives, et être dans un lieu aussi lumineux, aussi accueillant, aussi vibrant, c’est une garantie de réussite étudiante», soutient-il, ajoutant que la comptabilité est une niche d’excellence pour son institution.

Une présence longueuilloise depuis 2007

L’Université a une présence à Longueuil depuis 2007, grâce à un partenariat avec le cégep Édouard-Montpetit. Des étudiants peuvent réaliser un DEC-BAC en sciences comptable, soit un mariage entre un programme collégial et universitaire, en entier à Longueuil.

La présence de l’UQTR dans la région était donc à l’intérieur des murs du cégep Édouard-Montpetit depuis ce moment.

Cependant, pour les étudiants du deuxième cycle en sciences comptables, l’institution louait des locaux à l’Université de Montréal, près du métro Longueuil. Quand cette dernière a déménagé son campus rive-sudois à Brossard, l’UQTR a dû trouver un nouvel environnement.

Aménagé au coût de 1,05 M$, celui-ci a ouvert ses portes aux étudiants pour la session d’automne.