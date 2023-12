De jeunes sportifs honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 29 novembre dernier plusieurs citoyens s’étant démarqués dans différents domaines dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille.



Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.



« Au nom du conseil municipal, je désire souligner l’engagement, la persévérance et l’implication dont font preuve les Julievilloises et les Julievillois au niveau sportif. Ils sont une véritable source d’inspiration. D’ailleurs, j’invite tous les artistes et sportifs s’étant démarqués dans leur domaine à s’inscrire pour participer à cette cérémonie », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Citoyens reconnus :

Audrey Roussel, 3e place en patinage de vitesse lors de la 56e Finale des Jeux du Québec

Noémie Bourdages, 3e place en trampoline lors de la 56e Finale des Jeux du Québec

Marc-Antoine Archambault, 3e place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Édouard Di Tomasso, 3e place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

William Martin, 3e place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Zachary Lauzon, 1ère place en golf lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Siena Lamoureux, 1ère place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Florence Lauzon, 1ère place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Ève Beaudoin, 1ère place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Clara Mathieu, 1ère place en baseball lors de la 57e Finale des Jeux du Québec

Louis-Félix Deschamps, 2e place en kata et 3e place en combat de karaté lors des Championnats canadiens

Émilie Martel, 2e place en baseball lors des Championnats provinciaux 2023

Laurence Mercier, 2e place en baseball lors des Championnats provinciaux 2023

Rosalie Camirand, 2e place en baseball lors des Championnats provinciaux 2023

Charlotte Leduc, 1ère place en patinage artistique lors des Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx 2023