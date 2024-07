Une exposition gratuite à Sainte-Julie

Une visite à la bibliothèque de Sainte-Julie est parfois comme une « chasse aux trésors » puisqu’on peut y dénicher des ouvrages qui feront notre bonheur durant la période estivale, mais on peut aussi avoir des coups de cœurs grâce aux expositions qui y sont proposées.



Pour sa part, l’école Artlequin présente les œuvres de ses artistes du 8 juillet au 9 août. Cet atelier de peinture de Sainte-Julie a été fondé en 2003 par l’artiste peintre Danielle Larouche et sa vocation première est d’enseigner la peinture et le dessin à des étudiants de tous les niveaux, soit débutant, intermédiaire ou avancé. Les professeurs y enseignent ls méthodes des grands maîtres de l’art impressionniste, figuratif réaliste, contemporain créatif, etc. Le plaisir des yeux est assuré!



Il ne faut pas oublier que, comme à chaque été, la bibliothèque municipale propose une programmation variée et diversifiée et c’est une excellente façon de se divertir et prendre du même coup une petite pause fraîcheur!



https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/actualites/2024/06/28/bibliotheque-municipale-de-sainte-julie-une-programmation-estivale-variee