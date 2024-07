Une intersection surélevée pour plus de sécurité à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie entreprend des travaux à l’intersection des rues Borduas et Genève afin d’aménager une intersection surélevée pour plus de sécurité.



La Municipalité a fait savoir que cet aménagement permettra de ralentir le trafic et ainsi sécuriser les élèves, les piétons et les cyclistes. Toutefois, pendant la durée des travaux, l’intersection sera inaccessible aux automobilistes, mais également aux piétons et aux cyclistes.



On a précisé que le détour pour les automobilistes se fera par la rue Principale et les boulevards N.-P.-Lapierre et Armand-Frappier. Quant aux utilisateurs de la piste cyclopédestre, ils pourront faire le détour par la passerelle qui relie les rues Olivier-Guimond et Borduas ou celle derrière l’école Tourne-Vent.



Les travaux devraient être terminés au mois d’août, si les conditions sont favorables.