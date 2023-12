Le Festival Classica annonce une nouvelle série de concerts à grand déploiement

Festival Classica annonce la création de la série Les Grands accords Classica, une nouvelle lignée de concerts à grand déploiement venant enrichir la programmation régulière.

S’affichant à titre des plus grands concerts du festival, mettant de l’avant plusieurs centaines d’artistes reconnus à l’échelle nationale et internationale, ces concerts seront présentés dans les plus grandes salles du Festival Classica : quatre présentations auront lieu à la salle Claude-Champagne à Montréal, ainsi qu’une autre à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil.

Parmi ces concerts, quatre seront signés par le Nouvel Opéra Métropolitain (NOM), soit la nouvelle division lyrique du Festival Classica, lancée officiellement le printemps dernier et ayant été bien reçue par le public.

Les festivaliers pourront assister à La Grande Messe des morts de Gossec, une oeuvre se situant entre oratorio et grande messe, rarement présentée en Amérique du Nord et dirigée par le chef Mathieu Lussier ; Amoureuses de Mozart, un concert-collage réunissant les airs, duos et trios parmi les plus connus des chefs-d’œuvre opératiques de Mozart ; Der Kaiser von Atlantis, oeuvre majeure du XXe siècle pour sept solistes vocaux et un ensemble inusité de 15 musiciens, transcendant l’unique statut d’opéra ;

Starmania, opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon, bien connu des Québécois et dans le monde francophone, en version symphonique et lyrique soulignant le 20e anniversaire de sa création dans ce format grandiose; ainsi que Les Indes galantes, opéra-ballet dans des chorégraphies signées Claudia Chan Tak, jeune lauréate du prix Envol 2022 lors des Prix de la danse de Montréal.



La programmation des concerts Les Grands accords Classica



La Grande Messe des morts de Gossec : 28 mai 2024, 19h30, salle Claude-Champagne

OEuvre visionnaire préfigurant de plus de 30 ans le célèbre Requiem de Mozart, la Grande messe des morts de Gossec assura à son auteur une célébrité à la grandeur de l’Europe en redéfinissant ce que devraient être les messes musicales de commémoration des défunts. À la fois messe et oratorio, alliant puissance, recueillement et théâtralité, cette oeuvre sera présentée pour une rare fois en

Amérique du Nord par Arion Orchestre Baroque, le Studio de musique ancienne de Montréal et cinq solistes exceptionnels placés sous la direction de Mathieu Lussier, passionné par cette grandiose musique méconnue.



Amoureuses de Mozart : 30 mai 2024, 19h30, salle Claude-Champagne

Concert en trois actes, les voix éclatantes et prometteuses de la jeune scène lyrique québécoise se lèvent pour célébrer l’amour, accompagnées par Arion Orchestre Baroque, sous la direction de Mathieu Lussier. Tel un hommage vibrant à l’admiration que Mozart vouait à ses interprètes féminines, ce concert-collage réunit les pages parmi les plus connues de trois de ses chefs-d’oeuvre opératiques : La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro et La Flûte enchantée. Ce concert est une inspirante élégie à l’émotion et à la virtuosité vocale, tels des tableaux situés entre ombre et lumière, capturant la beauté du caractère de ces héroïnes et le tumulte de leurs passions. Offrez-vous le privilège d’entendre les plus envoûtantes mélodies du compositeur le

plus épris de tous les temps.



Der Kaiser von Atlantis : 6 juin 2024, 19h30, salle Claude-Champagne

Der Kaiser von Atlantis s’affirme comme un opéra de chambre expressionniste captivant, mêlant habilement l’ironie et la poésie pour critiquer les ténèbres du totalitarisme. Au sein d’un monde ravagé par la folie tyrannique de l’empereur d’Atlantis, ce drame allégorique d’une puissance indéniable propose une réflexion poignante sur la nature de l’autorité, de la vie et de la mort, le tout soutenu par une musique et une dramaturgie d’une intensité exceptionnelle. Une distribution majoritairement européenne que soutiendra, dans une configuration inusitée, l’Ensemble Caprice sous la direction de Matthias Maute, vous proposeront un voyage musical et philosophique, une expérience d’une beauté saisissante à ne pas manquer.



Starmania : 8 juin 2024, 19h30, Cocathédrale Saint-Antoine de Padoue

Ce succès incontournable de la comédie musicale francophone n’a plus besoin de présentation. Avec son récit dystopique, Starmania captive par la pertinence de ses thèmes principaux intemporels, qui sont d’une résonnance plus brûlante que jamais avec l’actualité. L’icône indiscutée de l’opéra-rock se dévoile ici dans sa version opératique en concert, parée de ses plus somptueux atours symphoniques. Dans cette réinterprétation purement classique, qui offre une renaissance envoûtante de ses airs célèbres et des plus emblématiques en son genre, l’oeuvre visionnaire du légendaire tandem Berger-Plamondon en est magnifiée. Portée par les plus grandes voix de la scène lyrique québécoise et soutenue par l’Orchestre classique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe, ce Starmania, réinventé pour le 20e anniversaire de sa version symphonique, témoigne de sa pérennité incontestée, vous emportant dans une expérience musicale profonde, assurément intemporelle et mémorable.

Les Indes galantes : 13 juin 2024, 19h30, salle Claude-Champagne

Première mise en scène québécoise adoptant la version 1761, portée par la fine fleur des interprètes baroques de la scène métropolitaine professionnelle, dans une coproduction entre Clavecin en concert et le Nouvel Opéra Métropolitain (NOM), ce grand opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau dresse une table somptueuse pour un festin musical, riche en danses et en envolées lyriques. Résolument contemporaines, Les Indes galantes se révèlent ici transposées en un manifeste écologiste, universaliste et anti-guerre qui renoue avec l’esprit des lumières et questionnent le devenir de l’humanité. Plongez dans les décors numériques de Lumifest en Cavale, vivez les chorégraphies contemporaines de Claudia Chan Tak et laissez-vous porter par les riches harmonies de Rameau. L’Ensemble ArtChoral, l’orchestre augmenté de Clavecin en concert ainsi que les solistes seront tous sous la direction de Luc Beauséjour