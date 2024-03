Rendez-vous de la mairie : Hommage à Queen à Boucherville

Après le concert hommage à Pink Floyd offert l’an dernier dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, et qui a fait tout un tabac, le Festival Classica devrait frapper encore fort cette année. Cette fois-ci, ce sera à Boucherville, alors qu’un concert en plein air en hommage à Queen sera présenté dans le cadre du Rendez-vous de la mairie, a confirmé la directrice des communications de Festival Classica, Daphné Arias-Guillemette

I want to break free et le morceau culte du groupe rock britannique Bohemian Rhapsody devraient résonner dans le parc de la Rivière-aux-Pins.

Ce concert sera offert le 15 juin et réunira les musiciens de l’Orchestre symphonique du Grand Montréal (OSGM), une formation rock, un chœur de 80 voix sous la direction de Simon Fournier, et Marc Martel (soliste invité) qui personnifiera Freddi Mercury.

Rappelons que la Ville de Boucherville a résilié en décembre dernier son entente avec l’Orchestre philarmonique du Québec (OPQ), anciennement connu sous le nom d’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), qui produisait depuis plusieurs années les concerts des Rendez-vous de la mairie et qui devait le faire jusqu’en 2025.

C’est donc à compter de cet été que le rendez-vous musical sous les étoiles sera présenté par le Festival Classica.

Lors de la résiliation du contrat avec l’OPQ pour cet événement, la Ville avait mentionné qu’elle croyait que ce nouveau partenariat favoriserait son rayonnement à l’échelle métropolitaine, du Québec et du Canada. Les Rendez-vous de la Mairie ont déjà attiré plus de 10 000 spectateurs.

Le maire Jean Martel avait alors déclaré : « On trouve que le Festival Classica a une formule intéressante. On a vu ce qui a fait l’été dernier au parc de la Cité, avec le concert hommage à Pink Floyd et on a voulu aller avec eux. »

Nouvelle programmation

Le Festival Classica a dévoilé la semaine dernière la programmation de sa 14e édition. Vingt-trois concerts seront présentés du 23 mai au 16 juin à Montréal et en Montérégie.

Boucherville en accueillera sept, Longueuil six, Saint-Lambert, deux, et Brossard et Saint-Bruno-de Montarville chacun un.

Starmania

L’opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, Starmania, fera un retour à Longueuil en version symphonique. Il sera présenté le 8 juin par le Nouvel Opéra Métropolitain, l’Orchestre classique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe. Les solistes sont Hugo Laporte, Emmanuel Hasler, Marianne Lambert, Sophie Naubert, Suzanne Taffot, Florence Bourget et Julien Brody

« Cette année, notre festival célèbre ‘’le classique sans limite’’; il s’agit d’une invitation à découvrir toute la richesse, l’innovation et la diversité de la musique classique d’ici », a souligné Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica.