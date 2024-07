Danser la salsa dehors à Boucherville

Le meilleur endroit pour danser la salsa durant les chaudes soirées d’été serait au centre urbain de Boucherville. C’est ce que nous ont affirmé les passionnés de danse qui viennent de partout pour ce rendez-vous chaque mercredi soir. Alors, on danse, et on danse jusqu’à 22.

Au centre de la Place Lionel-Daunais, se trouve un plancher de danse en vinyle que l’on piétine abondamment. Dépendamment de la température, il peut y avoir une centaine de danseurs, voire plus, sur la piste. Une toile les protège d’une éventuelle pluie.

Les soirées sont bien rythmées au son de la musique de DJ Kimo, le meilleur de la région, nous a-t-on aussi dit.

Bons, moyens ou débutants danseurs, bien chaussés et confortablement habillés s’y élancent. L’ambiance est conviviale et la joie est contagieuse. On se croirait presqu’à Cuba, mais sans les palmiers et sans la mer.

Des mordus de tous les âges, jeunes et moins jeunes, en couple ou célibataires, s’y retrouvent.

«Les gens sont de bonne humeur. Ils sont ici pour danser», atteste Guy Bureau, qui part de Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir danser à Boucherville avec sa conjointe.

«On danse aussi les jeudis soir à Candiac, et les vendredis à Verdun, et c’est ici le meilleur endroit. C’est très rassembleur. On se fait des amis. Et c’est aussi très beau», ajoute-t-il.

«Ça rend l’été très agréable. Nous on vient en couple, et on danse aussi avec les autres», ajoute Sylvie Leblanc, qui a commencé à danser il y a 8 ans.

«Ça nous garde jeune et en forme, souligne-t-elle en montrant à La Relève un homme de 72 ans bien en « shape ». Il danse durant toute la soirée, et il change ses vêtements trois fois parce qu’il a trop chaud. Lui, – en montrant un autre danseur – il a entre 72 et 74 ans», ajoute-t-elle. Certes, il ne les fait pas. La danse serait-elle un élixir de jeunesse?

Ils sont probablement des exceptions, car les danseurs sont en majorité âgés entre 30 et 65 ans, indique Claude Demers, coordonnateur au Centre urbain Boucherville.

De jeunes parents dansent avec leurs deux fils. Ils sont beaux à voir.

«C’est presque toujours le même monde qui vient ici, Alors on se connaît pas mal tous. Et ce qui est bien, c’est que plusieurs se rencontrent avant, et en profitent pour souper dans un des restos de la place», raconte Mme Leblanc.

Pour les affaires, l’activité est bien intéressante.

Michel Lalonde, de Boucherville, vient danser depuis les débuts, il y a 7 ans environ. «C’est une belle activité au centre de la semaine, et accessible à tous. C’est un rendez-vous d’été qui nous empêche de ne rien faire. C’est tellement mieux que d’être assis devant le téléviseur», conclut-il.

C’est une activité gratuite et une occasion de faire aller ses hanches en plein air.