Rendez-vous de la mairie en hommage à Queen : près de 10 000 spectateurs

La 12e édition du Rendez-vous de la mairie a attiré une foule évaluée à près de 10 000 spectateurs.

L’événement s’est démarqué en présentant un concert rock symphonique en hommage au groupe britannique Queen et à son chanteur Freddie Mercury. Un choix qui s’est avéré « champion » puisqu’il a attiré toutes les générations, des plus jeunes aux plus vieux.

La Ville de Boucherville s’est cette année associée au Festival Classica pour présenter son traditionnel concert en plein air, brisant ainsi une longue tradition avec l’Orchestre symphonique de Longueuil maintenant appelé Orchestre philarmonique du Québec.

Sur la grande scène extérieure du parc de la Rivières-aux-Pins, les plus grands succès du groupe ont été revisités avec Marc Martel, le sosie vocal de Freddie Mercury, qui était accompagné des musiciens de l’Orchestre symphonique du Grand Montréal et d’un chœur de 42 voix, le tout sous la direction de Simon Fournier.

Tous les succès du groupe tels que Bohemian Rhapsody, We are the champions, We Will Rock You et Another One Bites the Dust ont été joués.

Le spectacle a duré près de deux heures et s’est conclu avec quatre chansons en rappel.

«Impressionnant, wow, exceptionnel», les critiques des spectateurs ont été unanimes. Les fans étaient ravis.