Rendez-vous de la Mairie : un concert en hommage au groupe Queen

La Ville de Boucherville s’associe au Festival Classica pour offrir un concert en plein air en hommage au groupe Queen , dans le cadre du Rendez-vous de la Mairie.

L’événement est gratuit et sera présenté le samedi 15 juin à 21 h, au parc de la Rivière-aux-Pins. Marc Martel, l’un des plus célèbres interprètes de Freddie Mercury au monde, se produira sur scène accompagné de l’Orchestre symphonique du Grand Montréal (OSGM), d’une formation rock et d’un chœur de 42 voix, sous la direction de Simon Fournier.

Ensemble, ils interpréteront les plus grands succès du groupe, dont Bohemian Rhapsody , We Will Rock You et Another One Bites the Dust . La mise en scène sera spectaculaire, assure la Ville. Les arts numériques signés Lumifest en cavale viendront également créer une atmosphère électrisante.

Transport gratuit

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) assurera un service de navettes gratuit entre deux stationnements incitatifs (955, boulevard de Montarville et 1075, rue Lionel-Daunais) et le parc, de 19 h 45 à 21 h 15 et de 22 h 30 à 23 h 45.

De plus, le transport assuré par les autobus des lignes 80, 81 et 83 sera desservi sans frais à compter de 19 h pour toute personne souhaitant assister au spectacle, et ce, jusqu’à la fin du service. La population est invitée à se procurer un coupon d’embarquement électronique ou imprimé de l’événement sur le site du RTL dès le 31 mai prochain.

En cas de prévisions météorologiques défavorables, la Ville de Boucherville recommande à la population de vérifier le bandeau bleu info-pluie au boucherville.ca avant de se déplacer. La programmation pourrait être modifiée à la dernière minute.