Salon de la famille à l’école secondaire du Grand-Coteau

Le dimanche 3 décembre prochain, l’école secondaire du Grand-Coteau présente le Salon de la famille Moderne.



Cet événement s’adresse à la communauté de Sainte-Julie et des environs, où il y aura des exposants et des activités pour toute la famille.



Parmi ces activités, des jeux gonflables, des bricolages, des maquillages, des mascottes et des spectacles. Au programme, des entreprises locales, des organismes communautaires et plus encore.



De plus, il y aura des tirages et des prix de présences, des dégustations, ainsi qu’une invitée d’honneur; Suzanne Roy, Députée de Verchères, Ministre responsable de la Montérégie et Ministre de la Famille.



Prix d’entrée : Contribution volontaire, au profit du voyage au Costa Rica des élèves

Adresse : 2020 rue Borduas, Sainte-Julie

Heure : de 10 h 00 à 15 h 00