Une mention or au provincial pour le profil guitare du Grand-Coteau

Le 15 mars, les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie, accompagnés de leur enseignante Nathalie Lachance, ont remporté la mention or dans la catégorie 300 au MusicFest Québec.



L’événement musical s’est déroulé au Cégep Marie-Victorin à Montréal. Cette mention leur a valu une invitation officielle à participer au MusicFest Canada. En regard des notes accordées aux élèves, les juges auraient particulièrement apprécié la concentration et le jeu de l’ensemble, ainsi que le répertoire qu’ils ont interprété.



À la suite de leur prestation, Justin Hotte a reçu pour sa part un méritas musical pour son implication dans sa section et au sein de l’ensemble, ainsi que pour sa persévérance et son souci de la réussite.