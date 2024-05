Une soirée à Sainte-Julie afin de démystifier les handicaps

La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin prochain et, dans le cadre de celle-ci, la Ville de Sainte-Julie présentera le court-métrage Oasis ainsi qu’une conférence du comédien et humoriste Dave Richer.



Ces deux activités auront lieu le mercredi 5 juin à la salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau. À 19 h, les citoyens pourront assister à la présentation du court métrage documentaire Oasis de la réalisatrice julievilloise Justine Martin, puis ils pourront échanger avec elle ainsi que les jeunes acteurs. Ce court métrage a été présenté dans plus de 65 festivals, récoltant une quinzaine de prix, alors que l’œuvre a également fait partie de la courte liste (Short List) en vue des Oscars en 2023.



Dès 19 h 30, les participants pourront assister à la conférence du comédien et humoriste julievillois Dave Richer, qui est atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance, mais qui fait preuve de persévérance dans chaque étape de sa vie malgré tout.



Cette activité est gratuite et aucune inscription n’est requise. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.