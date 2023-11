Le Sentier du père Noel change de parcours à Varennes

C’est le parc du Vallon à Varennes qui accueillera, cette année, le fort couru Sentier du père Noel. Ce nouveau site, choisi pour sa résistance aux variations météorologiques; variations qui avaient d’ailleurs obligé la fermeture du Sentier l’an dernier.

Le parcours illuminé sera parsemé de personnages excentriques, un artiste jongleur et sa troupe de percussionnistes. Des lutins seront de la fête pour égayer la soirée et des jeux interactifs créeront différentes ambiances colorées dans l’univers féérique du pôle Nord. Quant au père Noël, il recevra les enfants de 18h à 21h pour une photo souvenir.

Les citoyens qui voudront à parcourir le sentier sont invités à se présenter au point de départ qui sera situé entre l’école Les Marguerite et la passerelle de la rue Dalpé, plus précisément au croisement des parcs du Pré-Vert et du Vallon.

Cet événement inclusif prévoit un accès réservé aux personnes ayant des besoins particuliers de 17 h 30 à 18 h avant l’ouverture officielle. Tout au long des deux soirées, un animateur sera sur place pour offrir une assistance sous un kiosque identifié du logo « Varennes, ville inclusive »

À noter que cette activité exige une Carte loisirs valide ou une preuve de résidence de la Ville de Varennes.