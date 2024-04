Plus de 50 volontaires à la corvée de nettoyage à Varennes

Plus de 50 volontaires ont participé à la corvée de nettoyage tenue dans le cadre du Jour de la Terre qui avait lieu le 21 avril à l’école secondaire le Carrefour à Varennes.



Les participants ont arpenté les sentiers du boisé en ramassant les déchets et les détritus abandonnés à cet endroit.



Le conseil municipal de Varennes a tenu à les remercier d’avoir pris part à cette activité en leur rappelant que la participation à cette corvée de nettoyage va bien au-delà du simple ramassage des déchets puisque c’était aussi une occasion pour les citoyens de sensibiliser à l’importance de préserver l’environnement local.



« Chaque geste compte dans la lutte pour un environnement plus propre et plus sain », a déclaré pour sa part le maire, Martin Damphousse.