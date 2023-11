Le Marché de Noël de Longueuil est de retour pour sa 17e édition

La 17e édition du Marché de Noël de Longueuil a accueilli ses premiers visiteurs hier (vendredi) et les petites maisonnettes qui ont pris place au coeur du Vieux-Longueuil dans le parc St. Mark offriront cette année près d’une centaine d’exposants jusqu’au 17 décembre.

Inspiré des marchés de Noël européens, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil naît dans le Vieux-Longueuil en 2007. Depuis, ce village se distingue par la qualité et la démarche artisane de ses exposants.

Le Petit Marché, pour sa part, s’installe à nouveau dans la Salle communautaire St. Mark, dans le parc du même nom, avec à son bord une dizaine de créatrices et créateurs différents à chaque fin de semaine.

Le Marché est aussi une destination gourmande. En plus des délices sucrés et salés proposés par les exposants, le four à pain artisanal s’enflamme tous les jours pour accueillir des centaines de fournées de bretzels. Le vin chaud et le chocolat chaud, confectionnés de manière artisanale, font également la renommée du marché longueuillois et sont dégustés autour des foyers aménagés sur la terrasse du Chalet-Bar.

La programmation détaillée ainsi que la liste de tous les exposants et exposantes est disponible sur le site Web marchedenoel.metierstraditions.com.