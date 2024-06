De furieux combats à l’école le Carrefour à Varennes

De furieux combats ont eu lieu à l’école le Carrefour à Varennes le 29 mai dernier. Malgré l’intensité des affrontements, on n’a dénombré aucun blessé, mais par contre il y avait plein de sourires fendus jusqu’aux oreilles chez la cinquantaine de jeunes participants…



Des élèves des écoles le Carrefour de Varennes, Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire et Jacques-Rousseau de Longueuil se sont affrontés lors du deuxième tournoi de combat récréatif avec des épées, des lances, des haches, des dagues, etc. Pour une deuxième année consécutive, l’école gagnante fut Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire.



L’organisateur de l’événement, Alex S. Girard, qui est également fondateur de l’Ordre du combat récréatif (OCR) a expliqué qu’afin de déclarer une école gagnante, on combine les points des jeux d’équipes à ceux des duels remportés. Pour l’édition 2024, Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire a cumulé 36 points, Jacques-Rousseau de Longueuil 24, alors que le Carrefour de Varennes en a récolté 16.



« Le combat est une métaphore de la vie : on gagne, on perd, on se relève, on apprend et on vainc ce qui nous a terrassés la veille, a souligné Alex S. Girard par voie de communiqué. L’OCR permet de mettre en pratique ces principes dans la bonne humeur, comme l’illustrent ses mots d’ordre: honneur, respect, plaisir. »



***



Les gagnants des combats individuels sont:



Combat à une arme: première place : Vincent Martineau, deuxième place : Rémi Beauregard, troisième place: Rémi Brunelle.



Combat à 2 armes (ou une arme et un bouclier): première place : Vincent Le-Huy, deuxième place : Loïck Cousineau, troisième place : Dereck Morin.



Combat arme à 2 mains : première place William Lévesque, deuxième place : Émrik Marcil, troisième place: Thomas Durocher.