Champion international de dictée !

Antonin Leclaire, élève du Collège français primaire de Longueuil, s’est hissé à la deuxième place de la grande finale internationale de la Dictée P.G.L., le 19 mai.

Plus de 70 jeunes de 5e et 6e années, provenant du Canada, des États-Unis, de Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Maroc étaient réunis pour cette compétition à l’Université Laval.

Dans la catégorie Classes francophones, Flavie Lemire de l’École Saint-Jean-de-la-Lande à Montréal a devancé Antonin. En troisième place, on retrouve Béni Sontou de l’École Lajoie à Montréal.

Un élève de la Côte d’Ivoire, Loevan Niels Samuel-Marie Kreroum, a remporté la première place de la catégorie Classes de français langue seconde. Une élève marocaine, Nadine Ameziane, a remporté la deuxième place.

Le ministre de l’Éducation du Québec Bernard Drainville a fait la lecture de la dictée.

La 33e édition s’est déroulée sous le thème Bâtissons un avenir plein de possibilités!. Les ambassadeurs Yves P. Pelletier et Pierre Brassard ont livré aux participants un message invitant à prendre des initiatives et à exprimer leurs idées.

L’événement était animé par François-Étienne Paré, porte-parole de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.