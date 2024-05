Championnats du monde de BMX: il chronomètre près de 2 500 courses

Un Bouchervillois a vraiment le sens du timing. Bruno Vachon a chronométré près de 2 500 courses de BMX lors des Championnats du monde qui se tenaient à Rock Hill, en Caroline du Sud, du 12 au 15 mai dernier.

Fondateur des clubs de BMX de Québec et de la Rive-Sud, M. Vachon a décroché ce contrat auprès de son partenaire australien, la compagnie Sqorz.

« C’est ma première expérience au niveau international et j’en suis extrêmement fier. J’ai le sentiment du devoir accompli », raconte le passionné de BMX.

«Ce travail exige de la précision et une grande expertise, fait remarquer Aurélia Benéteau. Le chronométrage est un élément crucial dans les compétitions de BMX, où chaque fraction de seconde compte. Bruno a apporté son expérience et son souci du détail pour garantir que les épreuves se déroulent sans accroc et que les résultats soient précis et disponibles simultanément. »

« Ce n’est pas toujours évident, surtout lorsque les résultats sont très serrés, acquiesce M. Vachon. Il est arrivé que deux coureurs terminent presqu’en même temps, à un millième de seconde de différence. C’était moi qui devais juger du plus rapide.»

Le Club de BMX de la Rive-Sud était représenté par 11 coureurs qui ont participé au volet amateur.