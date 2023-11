Un appui apprécié pour les guignolées de Sainte-Julie et Varennes

L’inflation rend la vie plus difficile pour bien des gens et les responsables des différentes guignolées dans la région en sont bien conscients, alors qu’ils espèrent amasser le plus de dons possibles cette année. C’est donc avec joie qu’ils ont appris le 23 novembre que la député de Verchères, Suzanne Roy, versera 25 000$ aux cinq organismes de sa circonscription.

Ainsi donc, 5 000$ sers remis respectivement à la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie, à l’Action bénévole de Varennes, au Centre d’action bénévole de Contrecoeur, au Comité d’entraide de Verchères et au Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable. Ces sommes aideront notamment pour l’achat de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et d’autres ressources vitales pour les familles qui en ont besoin.

« La Guignolée est une occasion privilégiée de montrer l’esprit communautaire qui nous anime. En faisant preuve de générosité, nous contribuons tous à rendre cette période plus chaleureuse et inclusive pour tous », a lancé Mme Roy.