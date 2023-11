Survol de l’assemblée publique à Sainte-Julie en bref

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 14 novembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

Les travaux en cours et à venir sur le territoire étaient très présents à l’ordre du jour. C’est ainsi que le conseil a notamment adopté le Règlement 1299-1 afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 925 000 $ pour le paiement des coûts des travaux d’amélioration de divers parcs ainsi que les frais contingents et il a été convenu que celui-ci soit présenté pour adoption à une séance distincte.

* Les élus ont autorisé une dépense supplémentaire de 136 078,09 $, toutes taxes comprises, pour le contrat relatif aux travaux d’agrandissement du garage municipal, octroyé à l’entreprise Construction R.D.J., ce qui porte la valeur totale de la dépense autorisée à 2 939 284,14 $, toutes taxes comprises.

* La Municipalité a adopté le Règlement 1261 autorisant le paiement des coûts des travaux de construction d’une piste cyclopédestre entre le rang de la Vallée et le boulevard Armand-Frappier pour un montant de 1 915 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder cette somme.

* Le conseil a désigné, à titre d’immeuble assujetti à un droit de préemption par la Ville de Sainte-Julie, pour une période de dix ans, l’immeuble 483 AB, avenue Jules-Choquet, situé en face du bureau de poste, à des fins d’espace public, parc et milieu naturel et d’implantation et agrandissement d’un immeuble municipal.

* Les élus ont appuyé la demande d’autorisation soumise par Me Dominic Roy, notaire, mandataire pour les propriétaires à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de permettre sur le lot 5 881 113 du Cadastre du Québec (lot vacant), une utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale au 546, chemin de Touraine.

* Au chapitre des arts et de la culture, la Ville a accepté de procéder à l’acquisition de l’œuvre intitulée Veiller sur eux, de l’artiste Camille Rajotte, au montant de 76 000 $, toutes taxes comprises.