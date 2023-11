Plantation de 350 arbres à Sainte-Julie en bordure de l’autoroute

Lors de l’assemblée publique du 14 novembre dernier, le maire, Mario Lemay, a annoncé que la Ville a procédé à la plantation de 350 arbres d’espèces variées près de la sortie 102 de l’autoroute 20, derrière le Tim Hortons.

Cette initiative a été entreprise en collaboration avec la coopérative de solidarité Arbre-Évolution et elle s’intègre dans le projet Horizon Nature de la MRC de Marguerite-D’Youville.

M. Lemay a précisé à cette occasion que douze espèces différentes ont été plantées au cours de deux journées et que les essences d’arbres ont été sélectionnées selon leur capacité de captation de carbone, leur résistance au stress engendré par le réseau routier à proximité, ainsi que leurs bénéfices sur l’environnement.

Ce geste s’inscrit dans le cadre du Plan vert de Sainte-Julie et permettra au fil des ans de créer une petite zone tampon entre l’autoroute et la section urbaine et commerciale à proximité.