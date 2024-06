600 arbres de plus à Sainte-Julie

Plus de 1 000 arbres ont été plantés dans la MRC de Marguerite-D’Youville au cours des trois dernières semaines par l’équipe de la coopérative de solidarité Arbre-Évolution, dont 600 à Sainte-Julie aux parc du Moulin et Ringuet.



Les vagues de chaleur augmentent, les pluies torrentielles sont plus fréquentes et plusieurs espaces naturels sont aux prises avec des enjeux phytosanitaires, comme l’agrile du frêne, a fait remarquer Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution. « Nous ne pouvons pas regarder la crise climatique comme des spectateurs. Les acteurs de l’économie, et ça inclut les consommateurs, font partie d’un système qui contribue à la crise, mais ils peuvent aussi faire partie de la solution en réduisant leur empreinte carbone, en compensant pour leur gaz à effet de serre et en faisant évoluer la culture d’entreprise. »



« La plantation d’arbres et l’aménagement d’infrastructures vertes comptent parmi nos actions étant prioritaires afin d’adapter nos milieux de vie face aux changements climatiques », a expliqué pour sa part le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Calixa-Lavallée, Daniel Plouffe, par voie de communiqué. Nous avons pris un bon rythme dans le verdissement de nos villes et municipalités depuis quelques années et nous comptons l’augmenter encore dans le futur, en participant à d’autres programmes et avec le soutien d’Arbre-Évolution. »



Ces trois projets dans la MRC ont été financés en partie par le Projet Horizon Nature, mais aussi par le Programme de reboisement social à hauteur de 12 000$.