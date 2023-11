Le Groupe Robert inaugure son nouveau centre de distribution de Varennes

Leader dans le transport de marchandise et la logistique alimentaire depuis plus de 70 ans maintenant, le Groupe Robert de Boucherville a officiellement inauguré, jeudi dernier, son nouveau centre de distribution complètement automatisé à Varennes, construit au coût de plus de 200 M$

Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert, déclarait lors de la cérémonie d’inauguration que « ce nouveau centre de distribution ultra moderne qui réunit les meilleures technologies éprouvées du domaine démontre l’engagement continu de Groupe Robert envers l’innovation et l’excellence pour nos clients. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et sommes impatients de voir ce centre jouer un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire du Québec et du Nord-est américain ». Avec ce centre, Groupe Robert se positionne comme le premier prestataire de services logistiques au Québec à disposer d’un entrepôt automatisé pour produits frais et surgelés, le plaçant parmi les installations les plus avancées en Amérique du Nord.

« Avec ses nouvelles installations, le Groupe Robert contribue à rendre notre secteur agroalimentaire plus autonome, efficace et performant», a pour sa part indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui en a aussi profité pour préciser que Québec et son partenaire, Investissement Québec, contribuait à ce projet avec une injection de 35 M$.

Aussi présente la députée de Verchères, ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, était aussi bien fière de la concrétisation du projet

« Grâce au projet du Groupe Robert, la circonscription de Verchères et l’ensemble de la Montérégie jouent maintenant un rôle clé dans la sécurisation de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire », a-t-elle affirmé.

Un concentré d’innovation

Au-delà de son aspect fonctionnel, ce centre, selon ses concepteurs, est un véritable concentré d’innovation, de savoir-faire, de productivité et de leadership québécois. Pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, Groupe Robert a fait développer des panneaux isolants spécifiques, plus épais, qui sont désormais certifiés. En matière de protection incendie, les traditionnels gicleurs ont été remplacés par un système de réduction du taux d’oxygène, conçu par la même compagnie, Wagner, qui a protégé la British Library et ses documents historiques de plus de 400 ans.

Le bâtiment lui-même est une structure autoportante de 14 étages, réalisée avec des pièces fabriquées en Autriche et préassemblées au Saguenay avant d’être montées à Varennes.

Situé à proximité de l’autoroute 30, le centre de distribution à plus de 40 mètres de haut avec une capacité de 60 000 palettes. Ce nouvel entrepôt vient s’ajouter à ceux du complexe agroalimentaire de Boucherville du Groupe Robert.

De nombreux dignitaires ont participé à la traditionnelle coupe de ruban dont les représentants d’Investissement Québec, le ministre Fitzgibbon, la ministre Suzanne Roy ainsi que les membres de la famille Robert, Michel et Claude. (Photo Diane Lapointe) –