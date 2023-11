Nez Rouge de retour à Varennes et sur la Rive-Sud pour une 40e édition

L’opération de raccompagnement Nez rouge sera de retour, cette année encore dans la région de Varennes alors que l’organisme provincial souligne sa 40e édition de sa traditionnelle campagne de raccompagnement qui a permis, depuis 1984, d’offrir un retour sécuritaire à plus de 2,4 millions de personnes pendant la période des Fêtes.

Le lancement officiel de la campagne locale a eu lieu à Varennes mercredi dernier alors que les responsables du Club Optimiste de Contrecœur, les responsables de l’opération locale, ont précisé que l’an dernier, environ 175 raccompagnements dans la région, réalisés par plus de 100 bénévoles dirigée de main de maitre par Nicole Coulombe, ont permis au club d’amasser 10,000$. On espère dépasser ces chiffres en 2023. Le territoire desservi localement est Varennes, Verchères, Contrecœur, Calixa-Lavallée et Saint-Antoine-sur-Richelieu. Deux centrales soit une à Varennes et une autre à Contrecœur permettront aux équipe de se coordonner efficacement.

Du 24 novembre au 31 décembre près d’une cinquantaine de régions du Québec dont la grande Rive-Sud, seront donc le théâtre de cette emblématique initiative visant à assurer la sécurité routière tout en faisant appel à la solidarité des communautés.

Alors qu’il avait endossé le rôle de tout premier porte-parole de l’Opération Nez rouge, le comédien Dany Turcotte reprend ce titre emblématique, cette année pour célébrer en grand les 40 ans de son grand ami Nez Rouge. L’organisation locale et nationale invite dès maintenant les bénévoles à s’inscrire sur le site de Nez Rouge, ou encore en composant le 1 866-DESJARDINS pour utiliser le service de raccompagnement ou même le 450 587 2611 pour plus d’information sur l’opération régionale.