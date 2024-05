Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : fermeture complète du tunnel dans les deux directions durant la nuit

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu’une fermeture complète de l’autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 28 au 29 mai. Cette entrave est requise afin d’effectuer des travaux liés à l’alimentation électrique du tunnel.



Aucune entrave n’est planifiée pour des travaux dans le secteur du tunnel durant la fin de semaine du 31 mai.



Fermeture de nuit – du 28 au 29 mai



Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron.

o Nuit de mardi à mercredi, de 21 h à 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

o L’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

o Nuit de mardi à mercredi, de 21 h à 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.