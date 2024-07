Fermetures complètes de nuit du tunnel durant la fin de semaine

Le ministère des Transport rappelle que des fermetures complètes de nuit de l’autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant la fin de semaine et ces entraves sont requises afin d’effectuer des travaux liés à l’alimentation électrique du tunnel.



Il y aura fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron dans la nuit de vendredi à samedi, de 21 h à 8 h et dans la nuit de samedi à dimanche, de 22 h à 9 h. Il est à noter que les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute. De plus, l’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.



Il y aura aussi fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.dans la nuit de vendredi à samedi, de 21 h à 8 h et dans la nuit de samedi à dimanche, de 22 h à 9 h. Le MTQ rappelle que les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.