CMM : La taxe d’immatriculation passera de 59 $ à 150 $

Les automobilistes qui habitent sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) paieront plus cher pour l’immatriculation de leur véhicule l’an prochain. À compter du 1er janvier, la taxe d’immatriculation passera de 59 $ à 150 $, à moins que le gouvernement du Québec ouvre son portefeuille pour aider les municipalités concernées à financer le transport en commun.



Le conseil de la CMM a adopté une résolution en ce sens le 30 mai pour «se donner la possibilité» d’utiliser le pouvoir d’augmenter la taxe sur l’immatriculation. «On décidera quelle sera l’augmentation de la contribution de la CMM le 26 septembre lors d’un conseil, une fois que les discussions et les négociations avec le gouvernement seront terminées », a indiqué la mairesse de Montréal et présidente du conseil de la CMM Valérie Plante.



Dans le communiqué de la CMM, il est tout de même écrit que le montant de la taxe s’établira à 150 $ «sous réserve d’une contribution financière additionnelle du gouvernement du Québec».



«La balle est dans le camp de la ministre des Transports et de la mobilité durable», a ajouté Mme Plante.



Selon la CMM, cette augmentation de la taxe est nécessaire pour boucler le cadre financier du transport en commun métropolitain qui est estimé à 561 M$. La contribution du gouvernement du Québec devrait tourner autour de 200 M$ en 2025, « une baisse de 38 M$ par rapport à l’aide pour 2024 qui était déjà loin de répondre aux besoins», selon la CMM. Les revenus générés par l’augmentation de la taxe combleront le manque à gagner.



Les quatre maires qui représentent la Couronne sud de Montréal sur le conseil de la CMM, soit ceux de Varennes, Mercier, Vaudreuil-Dorion et Carignan, ont voté contre cette augmentation de la taxe. Les 24 autres élus qui siègent au conseil ont voté en faveur.



La mairesse de Montréal a souligné que les 28 élus autour de la table n’étaient pas heureux de devoir augmenter la facture aux citoyens, mais que cette décision était nécessaire pour assurer une pérennité du transport en commun actuel.





Sur la Rive-Sud de Montréal, les villes suivantes seront touchées par l’augmentation de la taxe sur l’immatriculation sont les suivantes :



Boucherville

Brossard

Longueuil

Saint-Bruno

Saint-Lambert

Beauharnois

Beloeil

Calixa-Lavallée

Candiac

Carignan

Chambly

Châteauguay

Contrecoeur

Delson

Hudson

La Prairie

Léry

Les Cèdres

L’Île-Cadieux

L’Île-Perrot

McMasterville

Mercier

Mont-Saint-Hilaire

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Otterburn Park

Pincourt

Pointe-des-Cascades

Richelieu

Saint-Amable

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Constant

Sainte-Catherine

Sainte-Julie

Saint-Isidore

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Lazare

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Saint-Philippe

Terrasse-Vaudreuil

Varennes

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Verchères