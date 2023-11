La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud poursuit sa Tournée de la présidence et s’arrête à Varennes

Dans le but d’aller à la rencontre et de prendre le pouls des entreprises membres, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud poursuit sa tournée des villes du territoire. Après avoir visité les villes de Brossard et de Boucherville plus tôt en 2023, une équipe de la Chambre s’est arrêtée à Varennes le 31 octobre dernier. Elle a eu l’opportunité d’échanger avec le maire de la ville et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), M. Martin Damphousse, en plus de visiter trois entreprises : Zone Bières, Hitachi Énergie Canada et Protech Construction.



Isabelle Foisy, présidente du conseil d’administration, et Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre, ont pu discuter avec M. Damphousse concernant les défis et les opportunités liés au développement économique de la ville de Varennes, notamment dans le contexte du « Plan énergie » de l’UMQ en matière de transition énergétique durable et efficace. Cette rencontre a ouvert la voie à des perspectives de collaboration fort intéressantes, dans le but de contribuer au développement économique de la ville et de mettre en lumière les succès entrepreneuriaux de son territoire.



À la suite de cette rencontre, la Chambre s’est rendue chez Zone Bières, un magasin proposant une sélection de bières, de vins et de cidres québécois, ainsi que quelques produits du terroir. Les copropriétaires Simon Demers et Jacinthe Lampron ont accueilli l’équipe avec un grand enthousiasme. Passionnés par leur domaine, Simon et Jacinthe ont mis de l’avant les relations solides qui se sont développées entre les entrepreneurs de la Ville de Varennes, tout en faisant découvrir divers produits locaux très intéressants. Anciennement sous la bannière Tite-Frette, Zone Bières célèbre actuellement son deuxième anniversaire, et des projets prometteurs sont à venir pour ce couple d’entrepreneurs.



Le troisième arrêt de la journée a conduit l’équipe de la Chambre chez Hitachi Énergie Canada, un chef de file dans la fabrication de transformateurs, dont l’usine de Varennes célébrait ses 50 ans d’histoire en 2021. La Chambre a été accueillie par Jean-François Chouinard, directeur de l’usine de Varennes, et Sergio Riquelme, spécialiste des relations avec la communauté. Cette rencontre a donné lieu à une discussion fascinante au cours de laquelle de nombreux faits impressionnants ont été partagés : l’usine de Varennes, qui s’étend sur 300 000 pieds carrés, emploie 350 travailleurs, principalement issus de la région, ce qui a un impact positif sur l’économie de la Rive-Sud et de la Montérégie. Hitachi Énergie Canada accorde une grande importance au traitement et à la formation de ses employés, et s’efforce de cultiver un fort sentiment d’appartenance à l’entreprise. Après cette discussion enrichissante, l’équipe de la Chambre a eu le privilège de visiter l’usine, une installation exceptionnelle qui fabrique notamment les plus gros transformateurs électriques au monde pour des producteurs comme Hydro-Québec, Hydro One et d’autres.



La journée s’est conclue chez Protech Construction, une entreprise familiale spécialisée dans le développement de projets immobiliers commerciaux et industriels, dans la construction de bâtiments et dans l’aménagement intérieur de commerce. L’accueil convivial de Luc Létourneau, le fondateur de l’entreprise, ainsi que de Rémi Létourneau, vice-président, et Jean-François Lavoie, directeur ventes et marketing, a été suivi d’une visite de leurs impressionnants bureaux, qui comprennent même un gymnase privé et une salle de jeux. En affaires depuis 30 ans, Protech Construction se distingue par son service client personnalisé et axé sur l’aspect humain, mettant en avant le bien-être au travail. Le projet Espace Tonik situé à Sainte-Julie est un exemple concret de leur engagement en faveur d’une meilleure qualité de vie.



La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud est fière de soutenir les entreprises de son territoire, de les faire connaître et de mettre en lumière leurs succès. À titre de deuxième région économique en importance au Québec, la Rive-Sud regorge d’entreprises dynamiques et innovantes qui contribuent de manière significative au développement économique de la grande région métropolitaine et de l’ensemble de la province.