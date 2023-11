12 nouvelles stations de recharge électrique ajoutées sur le territoire de Varennes

Les propriétaires de véhicules électriques de Varennes seront surement heureux d’apprendre que la ville installera douze nouvelles stations de recharge sur le territoire de la municipalité au début de l’année 2024. Elles seront réparties équitablement entre le stationnement incitatif, le parc de la Commune et le Centre multisports régional. Plus tard au cours de l’année, une quinzaine de bornes de recharge s’ajouteront ou remplaceront d’anciens modèles sur le territoire.

Il faut aussi rappeler que plusieurs bâtiments municipaux sont équipés de bornes de recharge accessibles aux citoyens. Ces emplacements sont le Polydôme, l’Espace des Bâtisseurs, la Bibliothèque, l’hôtel de ville ainsi que le stationnement incitatif de la rue Jules-Phaneuf, qui favorise en parallèle l’utilisation du transport en commun.



Et pour ajouter à la flotte des citoyens, la Ville de Varennes investit dans l’acquisition de véhicules électriques et hybrides depuis une dizaine d’années afin de promouvoir les énergies propres, réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à la protection de l’environnement. En fait, un véhicule sur cinq du parc automobile municipal est désormais alimenté d’un moteur électrique. De plus, le conseil municipal a récemment annoncé l’acquisition du premier véhicule de pompier Unité d’urgence 100 % électrique en Amérique du Nord qui sera en fonction en 2025.