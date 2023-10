Varennes rend hommage à ses bénévoles

Il y avait fête samedi soir dernier à L’Espace des Bâtisseurs de Varennes alors que la Ville avait convié des centaines de personnes pour célébrer les nombreux bénévoles qui font en sorte que des organismes tels que le Centre d’action bénévole, évidemment, mais aussi l’Association des familles ou même la Société d’histoire, peuvent contribuer à faire de Varennes une ville vivante, active aux tissus communautaire et social vivant.

La grande fête des bénévoles a été agrémentée d’un souper convivial, alors que le chanteur invité Marco Calliari a fourni une prestation énergique où les invités au grand cœur ont dansé avec joie et enthousiasme. L’événement aura également permis de rendre hommage des bénévoles d’exception dont Roxane Lafond de l’Association des familles de Varennes.

L’ensemble des élus de la Ville étaient bien sûr présents pour saluer ces centaines de citoyens qui permettent à Varennes d’être aussi dynamique et diversifiée