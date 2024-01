Nez Rouge Contrecoeur-Varennes: moins de raccompagnement en 2023

Si, pour l’ensemble du Québec, le nombre de raccompagnement a été en hause de 19 % durant l’opération Nez Rouge, durant le temps des fêtes, du côté du comité de Contrecœur qui desservait également la ville de Varennes, on enregistre plutôt une légère baisse comparée à l’an dernier.

149 raccompagnements ont été effectués par 73 bénévoles au cours des 13 soirées de novembre et de décembre alors que les quelque 100 bénévoles mobilisés en 2022 avaient réalisé 175 raccompagnements. Il s’agit donc d’une baisse d’environ 15 % si l’on compare les statistiques de 2022 et de 2023.

Baisse également du nombre de bénévoles mobilisés cette année d’environ 25 %.

Pour l’heure le comité organisateur n’a pas encore comptabilisé l’ensemble des sommes récoltées cette année mais il ne serait pas surprenant que ce soit en deca de la somme récoltée en 2022 alors que le comité avait amassé 10,000 $ aux profits du Club Optimiste de Contrecœur. Cela n’a cependant pas empêché les membres du comité de remercier ceux et celles qui ont tout de même rendue possible l’édition 2023 de l’opération Nez Rouge à Contecoeur et dans la région.