Partage de la route: Opération nationale concertée du 26 avril au 2 mai

Du 26 avril au 2 mai, l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), se concerteront dans le cadre de l’opération nationale Partage de la route.



Cette opération sous le thème La sécurité routière, j’embarque a pour objectif de rappeler à l’ensemble des usagers de la route de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des comportements favorisant la sécurité de l’ensemble des usagers.



« En 2022, 2230 piétons ont été blessés, dont 79 mortellement, à la suite d’une collision routière au Québec, soit le bilan le plus meurtrier pour les piétons des 15 dernières années. Afin de prévenir ces blessures et décès, il est primordial que tous incarnent le principe de prudence sur le réseau routier », a souligné par voie de communiqué Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.



L’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a rappelé que le conducteur d’un véhicule doit faire preuve d’une prudence accrue envers les usagers vulnérables et ceci se traduit de plusieurs façons :

– Céder la priorité au piéton qui a l’intention de traverser à un passage pour piétons;

– Anticiper la présence d’usagers vulnérables sur le réseau routier, respecter la signalisation en vigueur, et porter une attention particulièrement aux intersections et aux passages piétonniers, peu importe la saison;

– Être vigilant, et s’assurer de pouvoir ouvrir sa portière sans danger;

– Respecter les limites de vitesse en tout temps;



Les piétons et cyclistes aussi



Les piétons, comme les cyclistes, doivent favoriser leur sécurité en adoptant des comportements prévisibles. À cet effet :

– Le piéton doit traverser à l’intersection ou au passage pour piétons lorsqu’il y en a à proximité;

– Marcher sur le trottoir ou, s’il n’y en a pas, au bord de la chaussée, face à la circulation, ou du côté où l’accotement est le plus large, où se trouve sa destination ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public;

– Le cycliste doit céder le passage aux piétons, notamment lors de virages aux feux piétons, aux arrêts, aux débarcadères d’autobus ou aux passages piétons;

– Se positionner de façon sécuritaire sur la route pour éviter les risques d’emportiérage;

– Respecter les exigences d’équipement de visibilité.



Les zones scolaires feront également l’objet de surveillance, les enfants étant des usagers particulièrement vulnérables du réseau routier.