Hausse de taxes de près de 5 % à Longueuil, et ajout de nouvelles taxes

Les contribuables de Longueuil subiront, en 2024, une hausse de la taxe foncière de l’ordre de 4,9%. À cela s’ajoute une nouvelle tarification par unité d’évaluation, ainsi qu’une taxe sur les espaces de stationnement commercial.

Le budget de Longueuil, dans ses compétences locales, totalise 536,6 M$, une hausse de 32,3 M$ (7,6 %) par rapport à 2023. Pour arriver à l’équilibre, les contribuables devront encaisser une hausse de la taxe foncière de 4,9 %. Pour une propriété moyenne évaluée à 378 200$, le compte de taxe s’élèvera à 3313$, soit une augmentation de 155$.

3,8 M $ pour la mobilité durable

Afin, dit-elle, de poursuivre ses efforts en matière de mobilité durable, la Ville de Longueuil instaure une tarification par unité d’évaluation, ainsi qu’une taxe éco fiscale sur les espaces de stationnement dans le but dit-on d’accélérer la sécurisation des rues et des zones scolaires. Ainsi, chaque unité d’évaluation, c’est-à-dire chaque maison, bloc appartements, immeuble à condos devra payer 17$ supplémentaires. À cette somme s’ajoute 10$ par logement et 10$ par local.

Les propriétaires d’immeubles non résidentiels et industriels contribueront quant à eux à ce fonds par le biais d’une nouvelle taxe sur les stationnements (0,33 $/mc. (mètre carré) pour les premiers 3 000 mc. de superficie et 0,57 $/mc. (mètre carré) pour tout mètre carré supplémentaire).

Autre nouvelle taxe, Longueuil imposera aussi les propriétaires de terrains vagues pour, dit la ville, les encourager à les développer ou à les céder à la municipalité. La nouvelle taxe sera de 3,50$ par 100$ d’évaluation.

Parmi les grandes priorités, 186,4 M$ seront investis pour la sécurité publique, 67 M $ pour l’environnement (parcs et espaces verts, matières résiduelles, traitement des eaux usées, protection des milieux naturels, gestion de la faune et changements climatiques), et 19,7 M$ pour l’aménagement, l’urbanisme et le développement.

Un budget en hausse aussi à l’agglomération

Outre le budget de la Ville de Longueuil, les élus de l’agglomération ont également été appelés à adopter leur budget d’opération pour 2024, jeudi dernier. En hausse de près de 8 % le budget 2024 est de l’ordre de 458 M$ soit 33 millions de dollars de plus que l’an dernier. Les services de sécurité publiques s’élèvent à 180 M$, le transport en commun coutera 107 M$ aux cinq villes de l’agglomération et les services d’hygiène du milieu, 63 millions$. Le budget 2024 n’a cependant pas été adopté à l’unanimité car la mairesse de Saint-Lambert Pascale Mongrain a enregistré sa dissidence pour trois raisons. -Pour le non- ajustement des quote-part pour le traitement des matières résiduelles, -pour la non-utilisation des réserves comptables et -pour les fameuses dépenses dites mixtes que doivent se partager les villes telles que des dépenses de plus de 300,000$ pour refaire l’image de marque de la Ville de Longueuil. Visiblement irrité le président du comités des finances de l’agglomération et vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil, Jonathan Tabarah a dit carrément « jeter l’éponge » dans le cas de Saint-Lambert tout en se demandant dans quelle planète il faudra se retrouver pour que Saint-Lambert soit satisfaite.