Les vols de véhicules en hausse de 56,8 % à Boucherville

Les vols de véhicules et les fraudes, surtout celles de type grands-parents, ont marqué l’année 2023 à Boucherville, selon le rapport du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Les hausses sont fulgurantes.

Le SPAL rapporte un bond de 8,4 % de la criminalité sur le territoire de Boucherville l’année dernière. Le nombre d’infractions commises est passé de 1 145 en 2022 à 1 241 en 2023.

Cette hausse s’explique en grande partie par l’augmentation des crimes contre la propriété. On en dénombrait 657 en 2022 et 749 en 2023, indique à La Relève la sergente Mélanie Mercille.

Ces augmentations s’observent principalement au niveau des vols de véhicules ainsi que des affaires de fraude, deux tendances que l’on peut également observer à l’ensemble de la province, signale-t-elle.

Le bilan fait ainsi état d’une augmentation de 56,8% des vols de véhicules. Ils sont passés de 139, en 2022, à 218 en 2023.

Les affaires de fraude ont augmenté de 40,9 % entre 2022 et 2023, passant de 137 à 193 cas signalés. «Les stratagèmes ciblant les personnes âgées (fraudes, grands-parents et du faux représentant) ont été les plus fréquemment rapportés », détaille la sergente Mercille.

Les crimes contre la personne quant à eux sont passés de 198 à 205, ce qui représente une augmentation de 3,5%.

Il n’y a eu aucun homicide sur le territoire de Boucherville en 2023, tout comme en 2022.

Moins d’accidents

En ce qui concerne la sécurité routière, le SPAL rapporte un total de 188 accidents sur les routes de Boucherville en 2023 comparativement à 208 en 2022.

Il y a eu un accident mortel. En avril 2023, un automobiliste est décédé après que sa voiture eut plongé dans le fleuve.

Deux accidents avec blessés graves sont rapportés (1 en 2022), et 57 accidents avec blessés légers (65 en 2022). De ces accidents, le SPAL dénote 8 cyclistes parmi les victimes (5 en 2022) et aucun piéton (6 en 2022).