Longueuil : l’essor des vols de véhicules amène une hausse de la criminalité

Le crime est en hausse de 8,4% dans l’agglomération de Longueuil. Une tendance qui s’explique en particulier par un nombre grandissant de crimes contre la propriété, notamment le vol de voitures. Le directeur du SPAL Patrick Bélanger a rencontré Gravité Média afin de discuter des défis auxquels font face ses troupes.

En 2022 et 2023, près de 3000 véhicules ont été volés sur le territoire. Patrick Bélanger en sait quelque chose : il s’est lui-même fait voler son véhicule de fonction. La moyenne des années précédentes était de 500 par année.

Une lourde tendance à l’échelle de la province qui touche en outre le vol de catalyseurs sur les véhicules, mais également les vols à l’étalage.

«On connaît la situation économique, la précarité financière de plusieurs familles. Ça fait en sorte que le vol à l‘étalage a également explosé sur le territoire», explique le directeur du SPAL.

«Il n’y a pas une semaine sur le territoire où l’on ne procède pas à l’arrestation de voleurs sur le fait.»

– Patrick Bélanger, sur la hausse des vols de véhicules

Cette tendance à la hausse ne touche cependant pas les crimes contre la personne, un peu à la baisse durant la dernière année. Les homicides et tentatives de meurtre ont d’ailleurs diminué de moitié en 2023 (4 homicides, 5 tentatives de meurtre) par rapport à 2022 (10 homicides, 10 tentatives de meurtre).

Record d’armes à feu saisies

Moins d’homicides ne signifie toutefois pas moins d’événements impliquant des armes à feu. Onze événements impliquant celles-ci ont été dénotés en 2023, soit cinq de plus que l’année précédente.

Le SPAL fait des pieds et des mains pour contrer ce phénomène, comme le démontrent les 323 armes à feu saisies l’année dernière; un record pour l’organisation. «On tend à dépasser ces statistiques, pour donner un milieu de vie qui est paisible aux citoyens», assure Patrick Bélanger.

Ce dernier reconnaît par ailleurs que les gangs de rue sont présents dans la région.

«Sur le territoire, on fait face à huit groupes associés à des gangs de rue. On en a quatre qui font partie de gangs majeurs, connus et reconnus. Et on en a quatre autres qui tentent d’émerger dans le milieu», décrit-il.

Ils sont implantés un peu partout, et on les retrouve en particulier à Longueuil, notamment dans le métro, mais pas encore dans le Réseau express métropolitain, auquel le SPAL porte une attention particulière.

«C’est une réalité et on met l’énergie pour contrer ça», affirme Patrick Bélanger.

Plus d’accidents

Le service de police souhaite de plus accroître ses actions sur le plan de la sécurité routière. Dix collisions mortelles ont été recensées en 2023, dont sept impliquant piétons et cyclistes.

La moyenne des cinq dernières années était de cinq collisions mortelles.

«On peut voir une recrudescence par des éléments de distraction ou d’infraction. C’est vraiment un angle qu’on veut travailler avec les villes, en communication, prévention, sensibilisation et évidemment en répression», soutient le directeur du SPAL.

Autre phénomène en ascension : les fraudes «grand-parent» et «faux représentant», pour lesquelles un travail important de prévention est effectué par la police.

En prévention dans les écoles

En 2023, le SPAL a mis en place le Groupe Déjà Vu, ainsi que le Groupe Contact, pour contrer la délinquance juvénile et la violence au sein des écoles secondaires. La première initiative, en réaction à une hausse de la violence en début d’année, a permis de réduire de 20% la criminalité juvénile au cours de l’été. Le Groupe Contact a quant à lui obtenu 138 référencements de jeunes «à ramener sur le droit chemin». «De ce nombre, on a déjà une dizaine de dossiers clos, dans lesquels on a réussi à avoir une intervention profitable pour le jeune et sa famille», indique Patrick Bélanger.