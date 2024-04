L’un des meilleurs cafés pour s’arrêter durant un road trip est dans le Vieux-Boucherville

Le Saint-Laurent Café Bistro a été nommé par l’agence créative The Storytellers MTL comme étant l’un des meilleurs endroits en Montérégie où s’arrêter pour siroter un bon café durant un road trip.

Niché dans le Vieux-Boucherville, sur la rue Saint-Charles, l’endroit est reconnu de jour pour ses cafés et ses fameux grilled cheese, et de soir, pour sa cuisine raffinée.

« Avec son décor des plus coquets et son menu aussi rafraîchissant que réconfortant, le Saint-Laurent Café est définitivement une de nos adresses favorites sur la Rive-Sud de Montréal, décrit-on dans le reportage. Que ce soit pour télétravailler avec un bon latté glacé ou pour un apéro accompagné de plats colorés et de saison, on n’est jamais déçus. C’est un arrêt gourmand idéal où t’arrêter avant de poursuivre tes aventures dans la région de la Montérégie.»

L’agence désigne onze autres cafés au Québec où il fait bon s’arrêter.